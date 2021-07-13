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РФ и США оставят политические разногласия для противодействия изменению климата

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставители президентов России и США Руслан Эдельгериев и Джон Керри в ходе встречи в Москве договорились оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Эдельгериева.

"В начале встречи стороны подтвердили свою приверженность открытому и честному диалогу с последовательным обсуждением широкого спектра вопросов международной климатической политики", - говорится в сообщении. "Выражено желание оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата", - отметили в аппарате.

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Консультации длились более трех часов. Стороны затронули широкий круг вопросов, включая низкоуглеродное развитие и актуальные тенденции по декарбонизации мировой торговли.

"Керри продвигал собственное видение низкоуглеродного перехода. Руслан Эдельгериев напомнил о праве каждого государства на самостоятельное определение национальной климатической политики и выбор инструментов снижения выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении. "Эдельгериев отметил, что односторонние ограничения наподобие пограничного углеродного корректирующего механизма Европейского союза ограничивают возможности России по низкоуглеродному развитию и экспорту продукции", - добавили в аппарате.

В ходе встречи Эдельгериев положительно оценил первые шаги новой американской администрации по сокращению выбросов парниковых газов. Керри представил меры, реализуемые США для сокращения выбросов, особенно отметив необходимость достижения температурных целей Парижского соглашения.

Россия и США подчеркнули важность строгих научных данных при принятии решений и в обсуждении отталкивались от информации Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Эдельгериев обратил внимание своего визави на разрабатываемую в настоящей момент Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 - 2030 годы, направленную, помимо прочего, на изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям. Американская сторона в свою очередь предложила расширять научное сотрудничество между двумя странами.

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"Эдельгериев подчеркнул последовательность национальной климатической политики, а также напомнил о совокупном объеме сокращения выбросов парниковых газов с 1990 г., превышающем 41 млрд. т. CO2-эквивалента. В контексте повышения амбициозности национальных целей ограничения выбросов парниковых газов советник президента России выступил за тщательный анализ влияния данных инициатив на социально-экономическое развитие страны", - сообщили в аппарате.

Там добавили, что Эдельгериев и Керри отметили наличие значительного потенциала в России по созданию новых отраслей экономики, в том числе для производства экологически чистого водорода, технологий поглощения и накопления углерода из атмосферы, а также по развертыванию атомных реакторов четвертого поколения.

Стороны договорились продолжить дискуссию в рабочем формате.

Россия США

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