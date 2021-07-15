США призвали правительство Кубы освободить мирных протестующих

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - США призвали освободить всех мирных демонстрантов, задержанных на Кубе во время недавних беспорядков, сообщает BBC News.

На брифинге для прессы в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США "глубоко обеспокоены" ситуацией и реакцией кубинского правительства.

"Мы призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие в отношении тех, кто мирно протестует, и мы также призываем кубинское правительство освободить всех задержанных за мирный протест", - сказал он.

Тысячи людей вышли на улицы в воскресенье в знак протеста против нехватки продовольствия и медикаментов, роста цен из-за пандемии COVID-19. Люди требовали доступа к вакцинам от коронавируса, а также протестовали против нищеты и политики правительства. Десятки человек были арестованы по всей стране. Во вторник власти подтвердили, что один человек погиб. По заявлениям оппозиции, антиправительственные демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в беспорядках США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что это самые масштабные за многие годы протесты, которые мы видели на Кубе, и Вашингтон будет "следить за развитием событий" и подготовит соответствующий ответ.