Куба после акций протеста разрешила беспошлинный ввоз продуктов и лекарств

Участник демонстрации в поддержку кубинцев в Мехико Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы после прошедших в стране беспорядков временно разрешили для путешественников беспошлинный ввоз продуктов питания и медикаментов, новый порядок начнет действовать с понедельника и продлится до конца года, сообщает в четверг BBC News.

В воскресенье на Кубе прошли многотысячные акции протеста из-за нехватки продуктов питания и медикаментов, повышения цен и мер правительства по борьбе с коронавирусом. Протестующие требовали, чтобы приезжающим на Кубу было разрешено ввозить продукты и лекарства без уплаты таможенных пошлин. По данным США, эти протесты стали самыми массовыми на Кубе почти за 30 лет.

Десятки участников протестов были арестованы. Власти сообщили, что один человек погиб.

Сейчас путешественники могут беспошлинно ввозить на Кубу до 10 кг медикаментов, при этом установлены ограничения на продукты питания и предметы личной гигиены.

Премьер Кубы Марреро Крус отметил, что беспошлинный ввоз был требованием многих путешественников, правительство "оценит ситуацию" после 31 декабря.