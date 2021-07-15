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Куба после акций протеста разрешила беспошлинный ввоз продуктов и лекарств

Куба после акций протеста разрешила беспошлинный ввоз продуктов и лекарств
Участник демонстрации в поддержку кубинцев в Мехико
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы после прошедших в стране беспорядков временно разрешили для путешественников беспошлинный ввоз продуктов питания и медикаментов, новый порядок начнет действовать с понедельника и продлится до конца года, сообщает в четверг BBC News.

В воскресенье на Кубе прошли многотысячные акции протеста из-за нехватки продуктов питания и медикаментов, повышения цен и мер правительства по борьбе с коронавирусом. Протестующие требовали, чтобы приезжающим на Кубу было разрешено ввозить продукты и лекарства без уплаты таможенных пошлин. По данным США, эти протесты стали самыми массовыми на Кубе почти за 30 лет.

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Десятки участников протестов были арестованы. Власти сообщили, что один человек погиб.

Сейчас путешественники могут беспошлинно ввозить на Кубу до 10 кг медикаментов, при этом установлены ограничения на продукты питания и предметы личной гигиены.

Премьер Кубы Марреро Крус отметил, что беспошлинный ввоз был требованием многих путешественников, правительство "оценит ситуацию" после 31 декабря.

Куба

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