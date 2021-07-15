МИД РФ счел циничными заявления властей США по ситуации на Кубе

Москва призвала Вашингтон помочь простым кубинцам и отменить блокаду

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Москва считает циничными заявления Вашингтона по ситуации на Кубе, призывает США не вмешиваться во внутренние дела этого государства, а оказать реальную помощь, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С недоумением восприняли официальные заявления США относительно ситуации на Кубе в связи с последними событиями. (...) Особый цинизм Вашингтона в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она отметила, что американская сторона на всех уровнях "беспардонно" подает имевшие место на Кубе события как следствие ошибок правительства.

"Действия Вашингтона по отношению к Кубе - это очередная политическая постановка, пример укоренившейся у американцев практики "двойных стандартов". С избирательным применением правовых норм. С тенденциозной и дифференцированной интерпретацией одинаковых или похожих событий", - считает официальный представитель МИД РФ.

"Наш подход к такого рода оценкам хорошо известен. Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу. От США и их последователей требуется одно - не вмешиваться в дела суверенного государства. А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо себя - с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом", - сказала Захарова.

Ситуация на Кубе

В минувшие выходные в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия. Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. По данным иностранных СМИ, задержаны около 70 человек.

15 июля стало известно, что власти Кубы согласились снять ограничения на ввоз продуктов питания, медикаментов и некоторых других товаров, действующие в отношении прибывающих в страну частных лиц. Как сообщает в четверг агентство ЭФЭ, соответствующее решение принял премьер Кубы Мануэль Марреро. Оно вступит в силу в понедельник, 19 июля, и будет действовать минимум до 31 декабря 2021 года. При этом все ограничения продолжат действовать в двух аэропортах: в Варадеро и Кайо-Коко.

ЭФЭ поясняет, что ранее власти Кубы ввели сложную систему ограничений на ввоз определенных категорий товаров. Нарушители правил должны платить пошлины.

Ожидается, что отмена ограничений на ввоз товаров на данном этапе несильно скажется на жизни рядовых кубинцев: в настоящее время из-за пандемии авиасообщение между Кубой и другими странами очень сильно ограничено.