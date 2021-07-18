Делегация правительства в Кабуле и талибы провели переговоры в Дохе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Высокопоставленная делегация правительства в Кабуле и представители афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) встретились в субботу в Дохе для переговоров по вопросам урегулирования ситуации в стране, первый день не принес конкретных результатов, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По его оценкам, "нет большой надежды на то, что в результате этой встречи будет найдено конкретное решение, но, по крайней мере, есть к чему стремиться". Телеканал отмечает, что, хотя обе стороны заявляют о том, что выступают за мирное решение проблемы путем переговоров, ситуация в стране в условиях успешного наступления талибов на действующую власть свидетельствует об обратном.

"Обе стороны говорят, что диалог - это единственный путь вперед, и они считают, что решение для мира в Афганистане может быть найдено только за столом переговоров, но действия на местах говорят совсем на другом языке", - говорится в сообщении.

Корреспондент телеканала сообщил: "Похоже, что нет никакого прогресса, никакого реально ощутимого прогресса. Правительственная сторона настаивает на том, что необходимо прекращение огня, прежде чем может начаться какой-либо реальный диалог, а талибы настаивают на введении в стране их версии жесткого шариата, они также хотят, чтобы правительство было всеобъемлющим и включало все афганские стороны".

Межафганские переговоры начались в сентябре 2020 года и продолжались с большими перерывами без каких-либо конкретных результатов. Нынешний раунд, как сообщают СМИ, будет продолжен в воскресенье.

Талибы приступили к массированному наступлению на подконтрольные правительству в Кабуле районы страны после начала вывода Соединенными Штатами и их союзниками войск из Афганистана. По сообщению "Аль-Джазиры" из Кабула, боевики "Талибана" в настоящее время контролируют более 50% территории страны, "захватив десятки районов ошеломляющими темпами". В последние недели талибы контролируют пограничные переходы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном, усилили контроль на севере Афганистана. Аналитики считают, что темпы наступления талибов и его результаты "по-видимому, направлены на то, чтобы заставить правительство вести переговоры на своих условиях, а с другой стороны, чтобы избежать полного военного поражения", говорится в сообщении "Аль-Джазиры".