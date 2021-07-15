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США изучат, как санкции против РФ мешают климатическим проектам

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты проведут оценку того, как санкции влияют на российские проекты в области климата и что можно сделать, чтобы преодолеть это влияние. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

"Есть возможность найти выход. Думаю, что Россия знает, что ей надо сделать, чтобы помочь в этом процессе. В определенном смысле это не одностороннее движение", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о том, как в американо-российском сотрудничестве по климату можно преодолеть тот факт, что многие компании, которые должны участвовать в декарбонизации российской экономики, находятся под санкциями.

Он отметил, что в ходе визита пообещал, что США приложат все усилия, "чтобы точно оценить, в чем заключаются препятствия и что можно предпринять, чтобы попытаться двигаться дальше".

"Это законный вопрос. И мы собираемся взглянуть на то, как мы могли бы решить его", - сказал спецпредставитель президента США.

Керри 12-15 июля посетил Россию с визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спецпредставителем президента РФ Русланом Эдельгериевым, а также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

США

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