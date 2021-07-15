Путин предложил использовать спутники для контроля за парниковыми газами

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил использовать космические спутники для сбора информации о выбросах парниковых газов в рамках взаимодействия с США в этой сфере. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри.

"У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве. К примеру, он предложил, чтобы мы попробовали сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может быть очень информативным с точки зрения выброса парниковых газов. (Так мы могли бы узнать) насколько люди придерживаются данных ими обещаний", - рассказал Керри в интервью газете "Коммерсантъ".

Он позитивно оценил это предложение, отметив, что его нужно очень тщательно изучить.

"Он (Путин) упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей, кроме того он очень четко подтвердил то, о чем говорил на нашем саммите (по климату), и согласился с теми оценками, которые сделал я, в том числе о том, что нам надо действовать в течение периода 2020-2030", - добавил Керри, рассказывая о состоявшемся накануне телефонном диалоге с Путиным.

При этом, по его словам, есть и еще идеи о различных направлениях сотрудничества.

"Например, не только инициатива по спутникам, о которой говорил президент Путин, но, возможно и некоторые аспекты реализации наших интересов в Арктике, над которыми мы могли бы, возможно, работать вместе. Речь могла бы идти о совместных исследованиях в сфере прорывных технологий, таких как улавливание и захоронение углерода или водорода. Я имею в виду, что есть области, где мы можем попытаться что-то сделать. И я думаю, что это ключ к разгадке. Президент Путин был очень дальновиден, когда сам высказывал некоторые предложения относительно областей, в которых мы могли бы выйти на такого рода дополнительное сотрудничество с Россией", - сказал Керри.