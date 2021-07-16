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Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек
Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильных наводнений в Германии возросло до 106 человек, Франция готова оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды, сообщает в пятницу немецкий информационный портал Tagesschau.

"Спасибо. Еще раз спасибо. Со мной только что говорила моя французская коллега (министр Вооружённых сил Франции) Флоранс Парли и предложила помощь французских военных. Жизненно важная сплоченность во время бедствий", - написала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в "твиттере".

Финансовое управление земли Северный Рейн-Вестфалия уже приняло постановление об оказании помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий.

"Благодаря мерам, предусмотренным указом о стихийных бедствиях, мы сможем быстро и без лишней бюрократии оказать помощь там, где она срочно необходима. Незамедлительная поддержка пострадавших граждан является нашим главным приоритетом", - заявил министр финансов федеральной земли Луц Линенкэмпер.

В субботу округ Рейн-Эрфт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), который особенно сильно пострадал от непогоды, намерен посетить федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хочет лично пообщаться со спасателями, которые работают на месте бедствия.

В Германии 102 тысяч человек из-за наводнения остаются без электричества, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В результате обильных и продолжительных дождей на запад Германии обрушились наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии.

Германия

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