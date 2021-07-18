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Правительственные силы Афганистана отбили у талибов еще один уезд к северу от Кабула

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Уезд Сурки Парса провинции Парван, что в 70 км к северу от Кабула, полностью очищен от боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает в воскресенье Национальное телевидение Афганистана.

Накануне пресс-центр министерства внутренних дел Афганистана сообщал о возвращении под контроль правительства уезда Шекх Али в этой провинции.

Днем ранее правительственные подразделения выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.

"Правительственные силы в ходе контртеррористической операции в пятницу один за другим освободили от боевиков движения "Талибан" два уезда на территории провинции Бамиян в центральном Афганистане", - сообщала пресс-служба главы региона.

Между тем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил в воскресенье, что за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами убито 136 талибов, 81 ранен. Интенсивные боевые действия в течение 24 часов проходили в провинциях Кунар, Нангархар, Логар, Пактия, Кандагар, Забул, Джаузджан, Сари-Пуль, Балх, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа.

Афганистан

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