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Афганские талибы заявили о желании решать проблемы страны путем переговоров

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Один из лидеров афганских талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) Хибатулла Ахундзада в воскресенье высказался за политическое урегулирование конфликта в Афганистане.

"Несмотря на успехи, исламский эмират (так талибы называют Афганистан - ИФ) поддерживает политическое урегулирование в стране", - приводит слова из его заявления афганский телеканал Tolo News.

Эту позицию он высказал по итогам переговоров представителей афганских властей и движения "Талибан", которые состоялись в Дохе (Катар).

"Давайте решать наши проблемы самостоятельно, давайте спасем нашу страну от кризиса", - отметил он.

Переговоры между представителями властей в Кабуле и талибами идут на фоне осложнения ситуации в стране. Талибы взяли под контроль значительные территории в различных регионах страны.

Афганистан

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