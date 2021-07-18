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США поставили в Афганистан три вертолета Black Hawk

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk, сообщил пресс-секретарь афганских сил обороны и безопасности генерал Аджмал Омар Шинвари.

"В соответствии с обязательствами, взятыми во время недавнего визита президента в США, для оснащения афганских национальных сил обороны и безопасности три новых UH-60 Blackhawk доставлены героическим ВВС Афганистана сегодня из США", - написал Шинвари в твиттере.

Ранее советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохеб сообщал на пресс-конференции, что в ближайшее время США предоставят афганским ВВС семь вертолета Black Hawk и что этот процесс будет продолжаться. Мохеб также заявил, что с прибытием боевых вертолетов ситуация на фронтах улучшится, и текущие проблемы будут лучше решаться с помощью авиационной техники.

В прошлом месяце министерство обороны Афганистана объявило, что Соединенные Штаты предоставят афганским военно-воздушным силам 45 боевых вертолетов и семь истребителей А29.

США Афганистан Black Hawk

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