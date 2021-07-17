Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:02Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 189 482 312+557 049

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - За прошедшие 24 часа в ходе боестолкновений с правительственными силами в Афганистане убито 285 боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России), еще 205 получили ранения, сообщает в субботу утром пресс-центр министерства обороны страны.

Боевые действия шли в провинций Нангархар, Газни, Хост, Майдан Вардак, Кандагар, Джаузжан, Сари- Пуль, Саманган, Балх, Гельманд, Тахар и Кабул.

По сведениям военного ведомства, наибольшие потери талибы понесли в провинции Джаузджан, на северо-западе страны.

"В ходе отражения атаки боевиков на города Шеберган, административный центр провинции Джаузджан, был убит 81 террорист, в том числе 6 ключевых командиров. Еще 45 боевиков, в том числе ключевой командир Накибулла, известный как Джунди, ранены", - сообщает пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Ранее талибы предложили правительству Афганистана трехмесячное перемирие в обмен на освобождение 7 тысяч заключенных и исключение имен лидеров движения из "черного списка ООН".

Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

Что случилось этой ночью: суббота, 17 июля

Первый случай заражения COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

Администрация Байдена запланировала эвакуацию 2500 афганцев в США

Администрация Байдена запланировала эвакуацию 2500 афганцев в США

Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

Постпред ФРГ при ОЗХО признала ошибку в докладе по ситуации с Навальным

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');