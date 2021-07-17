Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - За прошедшие 24 часа в ходе боестолкновений с правительственными силами в Афганистане убито 285 боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России), еще 205 получили ранения, сообщает в субботу утром пресс-центр министерства обороны страны.

Боевые действия шли в провинций Нангархар, Газни, Хост, Майдан Вардак, Кандагар, Джаузжан, Сари- Пуль, Саманган, Балх, Гельманд, Тахар и Кабул.

По сведениям военного ведомства, наибольшие потери талибы понесли в провинции Джаузджан, на северо-западе страны.

"В ходе отражения атаки боевиков на города Шеберган, административный центр провинции Джаузджан, был убит 81 террорист, в том числе 6 ключевых командиров. Еще 45 боевиков, в том числе ключевой командир Накибулла, известный как Джунди, ранены", - сообщает пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Ранее талибы предложили правительству Афганистана трехмесячное перемирие в обмен на освобождение 7 тысяч заключенных и исключение имен лидеров движения из "черного списка ООН".