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Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру

Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру
Вид на шоссе Кабул-Кандагар. Архивное фото
Фото: Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Власти Афганистана и представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на совместное заявление сторон.

В документе, принятом по итогам переговоров в Катаре, также говорится о стремлении Кабула и талибов избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий. Обе делегации согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.

Tolo News отмечает, что в заявлении нет упоминаний о деэскалации или прекращении огня на фоне продолжающихся боев между правительственными войсками и талибами.

Переговоры в Катаре прошли на фоне завершающегося вывода из Афганистана воинского контингента НАТО. В последние месяцы талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории.

Афганистан Талибан

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