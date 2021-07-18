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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:54Заразились
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Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сдал положительный результат теста на коронавирус и чувствует "легкие" симптомы болезни, сообщает Sky News.

"Сегодня утром у меня обнаружили положительный результат на COVID. Я жду результатов повторного ПЦР-теста, но, к счастью, мне сделали прививку, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали", - написал Джавид в Twitter.

Симптомы у Джавида проявились всего через три дня после того, как он побывал в доме престарелых на юге Лондона. Британские СМИ также отмечают, что Джавид в пятницу встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Министр здравоохранения 17 марта получил первую прививку вакцины AstraZeneca, а вторую дозу - 16 мая. Хотя вакцины против коронавируса не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью будут испытывать серьезные симптомы, даже если они получат положительный результат теста.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Саджид Джавид Минздрав Великобритании

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