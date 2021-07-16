В Великобритании впервые за полгода выявлено свыше 50 тыс. заражений COVID

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Очередной антирекорд по коронавирусу за сутки зафиксирован в Великобритании – впервые за полгода выявлено свыше 50 тысяч новых заражений COVID-19. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства в пятницу.

Согласно этим данным, в стране за последние 24 часа диагностировали 51 870 случаев заражений COVID-19, что является рекордным показателем с середины января. Для сравнения: накануне этот показатель составил 48 553, неделю назад – чуть более 42 тыс., а еще неделей раньше – около 35,2 тыс.

Кроме того, в Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали 49 смертей среди инфицированных. Накануне зафиксировали 63 летальных исхода среди людей с COVID-19, что стало максимальным показателем суточной смертности с 26 марта.

Как отмечает Sky News, ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на фоне активной вакцинации жителей. По данным британского Минздрава, уже более двух третей взрослого населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Несмотря на рост случаев заболевания и смертности, власти Великобритании намерены перейти к финальной стадии снятия ограничений в Англии.

"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус – хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - заявил ранее на этой неделе министр здравоохранения страны Саджид Джавид, комментируя планы правительства.

С 19 июля в Англии будет разрешено не носить маски в некоторых общественных местах, будет снято ограничение на собрания и частично отменено социальное дистанцирование. Также будут сняты ограничения на количество человек в ресторанах и ночных клубах.

Однако мэр Лондона Садик Хан в среду попросил корпорацию Transport for London (TfL) продолжить требовать от пассажиров носить маски в общественном транспорте даже после отмены в Англии ограничений.

Кроме того, с 19 июля начнут снимать ограничения и в Шотландии. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, Шотландия перейдет к нулевому уровню ограничений, в соответствии с которым социальная дистанция сократится до одного метра, в помещении разрешат собрания до восьми человек, а в общественных заведениях – до десяти человек. Пабы и рестораны будут работать до полуночи.

В Великобритании за время пандемии коронавируса выявили свыше 5,3 млн случаев COVID-19, более 128,6 тыс. инфицированных скончались. Между тем, в стране зафиксировали более 4,3 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.