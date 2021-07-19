Минюст Белоруссии попросил суд приостановить работу НКО "Правовая инициатива"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Белоруссии инициирует приостановку работы некоммерческого общественного объединения "Правовая инициатива" (внесено в Белоруссии в реестр иноагентов). Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

По данным НКО, Верховный суд Белоруссии по соответствующему иску Минюста возбудил гражданское дело.

Судебное разбирательство назначено на 30 июля. Представителю НКО необходимо явиться с надлежаще оформленной доверенностью на право представления интересов в суде, сказано в документе.

Ранее стало известно, что Минюст инициирует приостановку деятельности оппозиционного движения "За свободу".

"Правовая инициатива" - это некоммерческая негосударственная организация, занимающаяся защитой прав человека. Она была создана в 1996 году. 14-15 июля в офисах белорусских НКО, в том числе у "Правовой инициативы" прошли обыски. В Следственном комитете Белоруссии объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Кроме того, по данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), за последние десять дней силовики провели 63 обыска в редакциях СМИ и отдельных журналистов. СК объяснял обыски в СМИ их причастностью к теневым финансовым схемам.