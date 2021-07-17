Правозащитницу из России освободили из-под стражи в Белоруссии

Евгения Бабаева остается подозреваемой и будет находиться под подпиской о невыезде

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Задержанную в Белоруссии гражданку России Евгению Бабаеву освободили из-под стражи, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна".

"Правозащитница Евгения Бабаева, задержанная 14 июля в рамках уголовного дела, спустя 72 часа задержания вышла на свободу", - говорится в телеграм-канале центра. Там также указано, что Бабаева остается подозреваемой по делу и будет находиться под подпиской о невыезде.

14 июля по всей Белоруссии были задержаны 11 правозащитников "Весны", а также двое бывших представителей центра. Восемь правозащитников были задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела по статье об организации и подготовке либо участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также по статье об уклонении от уплаты налогов.