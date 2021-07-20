Евро подешевел почти на 20 копеек в начале торгов вторника

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Во вторник валютные торги на "Московской бирже" начались с незначительнрых изменений курсов, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,65 - 74,73 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 6,5 копейки, до 74,715 рубля. Евро подешевел на 19,5 копейки, до 87,87 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела 5,19 копейки к уровню закрытия 19 июля, до 80,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,03 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 20 июля обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Давление на нацвалюту оказывает неопределенная ситуация на мировых рынках капитала. Инвесторы обеспокоены по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19. В то же время рубль поддерживается небольшим ростом цен на нефть после их падения на 5-6% накануне на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.

К 7:02 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,1%, до $68,69 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожала на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,26%, до $66,59 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,88%, китайский CSI300 - 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,21%.

Фондовый рынок США резко снизился по итогам торгов в понедельник, причем индекс Dow Jones зафиксировал самое крупное падение с октября.

Увеличения числа случаев заражения COVID-19 во многих странах мира заставляет участников рынка снижать ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что рост цен отрицательно скажется на потреблении и вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры.

Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее, подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет. Эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%.