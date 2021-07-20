Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Архивное фото Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские танкисты с 201-й военной базы в Таджикистане совершили 200-километровый марш с полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон "Харб-Майдон", где пройдут совместные тактические учения, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

За время марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника".

После прибытия экипажи занялись инженерным оборудованием позиций и укрытий для боевых машин.

"В настоящее время в районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники", - добавили в ЦВО.

Учения на "Харб-Майдоне" пройдут с 5 по 10 августа, кроме российских и таджикских военнослужащих в них примут участие ВС Узбекистана.

Российские военные начали учения в Таджикистане в середине июля на фоне обострения ситуации в Афганистане, где талибы стали захватывать территории ("Талибан" - движение, признанное в России террористическим и запрещено).