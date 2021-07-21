Базу РФ в Таджикистане усилят современными БМП на фоне афганского обострения

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российскую военную базу в Таджикистане усиливают бронетехникой на фоне обострения обстановки в Афганистане.

"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2), что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Пресс-служба ЦВО в свою очередь уточнила, что новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений. БМП-2М имеют автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, новой радиостанцией Р-168 "Акведук", способной устойчиво работать даже в условиях радиоэлектронного воздействия. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Модернизированные машины пехоты будут доставлены в Таджикистан авиатранспортом Воздушно-космических сил РФ.

Ранее сообщалось, что совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана пройдет с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана. В ходе учения военные, по данным Лапина, отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").