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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 191 млн

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 190 923 535, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 096 272 человек. В то же время более 174,5 млн человек переболели и вылечились.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 132 071 инфицированный COVID-19, скончались 609 231 пациент, а выздоровели более 24,9 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 174 322, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 414 482, а выздоровевших - более 30,3 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек, выздоровели 18 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 527,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 877 человек, в Индии - 297, Бразилии - 2 535.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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