Байден поделился с Меркель опасениями по поводу "Северного потока 2"

Лидеры США и ФРГ согласились, что России нельзя позволить использовать энергетику для угроз соседям, но разошлись во мнениях по сути проекта

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в Вашингтоне обменялись мнениями по поводу проекта газопровода "Северный поток 2". По словам Байдена, они согласились с Меркель в том, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель отметила, что у ФРГ и США есть разные мнения по поводу "Северного потока 2"

Байден заявил, что выразил Меркель опасения из-за этого газопровода.

"Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям", - сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с Меркель в Вашингтоне.

Канцлер ФРГ заявила, что "Северный поток 2" - это "дополнительный проект", и он не должен стать заменой транзиту газа через Украину.

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила она на пресс-конференции.

По словам Меркель, Германия будет действовать, "если Россия будет лишать Украину права на транзит". Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, канцлер пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии Евросоюза. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с "Северным потоком 2" - ИФ), - добавила она.

При этом Меркель констатировала, что у них с Байденом "разные оценки по поводу сути этого проекта".

Байден, комментируя тему "Северного потока 2", заявил, что США и ФРГ - друзья, а друзья, по его словам, "могут себе позволить не соглашаться друг с другом".

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. "Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток 2", Байден ответил: "Посмотрим".

Администрация США выступает против реализации "Северного потока 2" и ввела ряд санкций против этого проекта.

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает с Германией меры, с помощью которых возможно предотвратить использование газопровода "Северный поток 2" в целях принуждения или шантажа. Кроме того, по словам Блинкена, Вашингтон и Берлин рассматривают действия по обеспечению "экономической и стратегической защиты таких стран, как Украина".

В конце мая администрация Байдена ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Это решение встретили критикой ряд политиков внутри США, а также власти Украины. Меркель заявляла, что администрация США сделала шаг навстречу Германии, решив отказаться от жестких мер против проекта газопровода "Северный поток 2".