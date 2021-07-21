В ОЗХО исправили ошибку в проекте доклада по "делу Навального"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ошибка в дате направления группы Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Германию в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального в ежегодном докладе организации исправлена, ее членам представлена новая редакция документа, все спорные моменты в Берлине считают проясненными, заявили в посольстве ФРГ в Москве.

"17 мая 2021 года Технический секретариат ОЗХО представил государствам-участникам проект Доклада ОЗХО об осуществлении Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении в 2020 году. В данном документе в контексте отправки в Германию группы ОЗХО была указана неверная дата, по просьбе Германии Технический секретариат ОЗХО исправил данную ошибку", - сказали "Интерфаксу" в посольстве в среду.

Сразу после этого государствам-участникам была представлена новая редакция, в которой указана верная дата обращения Германии в ОЗХО с письменной просьбой о технической помощи - 4 сентября, отметили в дипмиссии.

"Как и заявил в рамках прошедшей 14 июля в Берлине официальной пресс-конференции пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел, таким образом, все спорные моменты были прояснены", - подчеркнули в посольстве.

В изначальном проекте доклада технического секретариата ОЗХО было сказано, что техсекретариат организации 20 августа по запросу Берлина направил в Германию своих экспертов в связи с предполагаемым отравлением Навального, которому стало плохо в этот же день во время перелета из Томска в Москву. Самолет с оппозиционером на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если группа экспертов ОЗХО "была направлена 20 августа, подобная заявка должна была прийти раньше этого числа, то есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта". "И это если берем самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее", - заявляла она.

16 июля депутат Госдумы Василий Пискарёв сообщил о планах направить обращение в ОЗХО и Бундестаг с просьбой о дополнительном расследовании ситуации с Навальным из-за несоответствий в отчете ОЗХО за 2020 год. Об этом парламентарий сказал после выездного заседания думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в МИД России.

В тот же день постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в телеэфире сообщил, что постпред ФРГ при ОЗХО признала, что в докладе организации по ситуации с Навальным была допущена "техническая ошибка". "Она заявила, что имело места техническая ошибка, корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены определенные коррективы", - рассказал Шульгин.