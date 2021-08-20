Меркель на встрече с Путиным заявила о необходимости освобождения Навального

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит следить за делом российского оппозиционера Алексея Навального, потребовала от российских властей освободить его.

"Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом",- сказала Меркель журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин заявил, что оппозиционер осужден в России за криминальное правонарушение, а не за политическую деятельность.

"Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров",- сказал Путин журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу.

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

Российскому оппозиционеру Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

ОЗХО 6 октября 2020 года объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.

Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию после лечения в Германии и сразу был арестован. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным.

В МИД РФ считают, что инцидент с Навальным год назад с посадкой в Омске самолета, на котором он летел в Москву, и последующей госпитализацией оппозиционера – это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.