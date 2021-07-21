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Китайская вакцина от Sinopharm оказалась менее эффективна в отношении штамма "дельта"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китайская вакцина от коронавируса COVID-19 производства компании Sinopharm менее эффективна в отношении более вирулентного штамма "дельта", передает телеканал Channel News Asia со ссылкой на результаты исследования.

Согласно данным, полученным на основании образцов вируса жителей Шри-Ланки, у вакцинированных наблюдается сокращение уровня антител в 1,38 раза при реакции на вариант "дельта" по сравнению с действием вакцины в отношении первоначального вида вируса, обнаруженного в китайского городе Ухань (провинция Хубэй).

Телеканал отмечает, что исследование провели ученые из Университета Шри-Джаяварденепуры (Шри-Ланка), Оксфордского университета при участии муниципального совета Коломбо.

В ходе исследования ученые выяснили, что в отношении других штаммов коронавируса уровень антител, вызванных вакциной, снижается еще больше. Так, при реакции на штамм "бета", впервые обнаруженный в ЮАР, наблюдается 10-кратное сокращение уровня антител.

Как сообщает телеканал, ученые заявили, что не обнаружили значительной разницы в уровнях антител к двум вариантам вируса в сыворотке крови вакцинированных людей и тех, кто был инфицирован естественным путем.

Это, как отмечается в докладе исследователей, говорит о том, что вакцина Sinopharm может индуцировать реакции антител против этих двух вариантов COVID-19, аналогичные тем, что вырабатываются после естественного заражения.

Штамм "дельта" впервые обнаружили в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

В настоящее время штамм "дельта" распространился по всему миру и вызвал вспышки коронавирусной инфекции во многих странах, в частности, в Великобритании, Индонезии, США, Южной Корее, Австралии.

Вакцина BBIBP-CorV компании Sinopharm - цельновирусная инактивированная вакцина против COVID-19. Для полной вакцинации необходимы две дозы препарата с интервалом в три-четыре недели. Это одна из наиболее используемых вакцин в Китае.

Кроме того, Sinopharm участвует в программе COVAX - компания согласилась предоставить до 170 млн доз своей вакцины к середине 2022 года в рамках этой инициативы.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Sinopharm Китай Коронавирус

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