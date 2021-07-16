Попова оценила долю "дельты" в заболеваемости COVID-19 по России в 70%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России в структуре заболеваемости COVID-19 доля штамма "дельта" выросла до примерно 70%, сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Он сослалась на данные молекулярно-генетического мониторинга.

"С единичных находок в апреле, с 41% в июне до 67,9% за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространенность составляет порядка 70%", - сказала она.

Попова подчеркнула, что несмотря на превалирование того или иного штамма коронавируса в субъекте, введение своевременных ограничительных мер и вакцинация дают свои результаты. В частности, Роспотребнадзор рекомендовал ограничить проведение массовых мероприятий и ввел правила, по которым в регионах допустимая численность мероприятий определяется в зависимости от коэффициента распространения COVID-19 , темпа прироста заболеваемости и показателей тестирования.

"В субъектах, где ограничительные меры введены своевременно, заболеваемость людей трудоспособного возраста, безусловно, ниже", - сказала глава ведомства.

Она также сказала, что в регионах эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается напряженной, но за последние пять суток стала просматриваться "определенная стабилизация, наметившееся замедление темпов прироста заболеваемости".

По ее данным, что за последние пять суток зарегистрировано 124 666 случаев заболевания COVID-19. Прирост составляет 2%, в то время как 4-3 недели назад прирост был до 27%, отметила глава Роспотребнадзора.

В то время, как в Москве снижается заболеваемость, в других регионах она растет. По словам Поповой, сохраняются высокие цифры заболеваемости, что создает риски для людей без иммунитета.

На этой неделе рост заболеваемости зарегистрирован в 71 регионе. Динамика отсутствует в четырех субъектах Федерации. Снижение заболеваемости зафиксировано в 10 регионах, в числе которых Московская область, Владимировская область, Кировская область, Карелия, Псковская область, Забайкальский край, Омская область, Смоленская область, Москва и Бурятия.

"Стабилизировать ситуацию в этих субъектах удалось менее, чем за четрые недели. Это две инкубации. В предыдущий подъем у нас на это ушло порядка трех месяцев. То есть меры, которые мы отработали, инструменты, которые сегодня могут быть использованы и используются, безусловно, дают свой эффект", - заявила Попова.