Россия предложила провести в очном формате следующее заседание ТКГ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия предложила провести следующую встречу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в очном формате, в Донбассе инициативу поддержали, Киев не озвучил возражений, сообщил журналистам полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

"Сегодня Контактная группа подвела предварительные итоги работы перед предстоящим перерывом. С российской стороны прозвучало предложение провести минские переговоры в очном формате. Данное предложение получило поддержку представителей Донбасса и координатора Контактной группы от ОБСЕ. Возражений со стороны Киева озвучено не было", - сказал Грызлов, комментируя итоги встречи Трехсторонней контактной группы, состоявшейся в среду в режиме видеоконференции.

Грызлов отметил, что предложения Донецка и Луганска по невоенному урегулированию конфликта Украиной игнорируются, а собственная позиция Киева относительно возможного статуса Донбасса седьмой год неизменно держится в секрете.

Он также посетовал, что Киев активизирует военные акции, направленные на население Донбасса.

"Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка", - заявил он, добавив, что заключенные 2 года назад договоренности о бессрочном соблюдении режима прекращения огня и прошлогодние заключенные договоренности о Мерах по усилению перемирия и задействованию механизма по верификации и реагированию на нарушения перемирия Киевом также не выполняются.

Ранее в Киеве, Донецке и Луганске сообщили, что очередное заседание ТКГ по Донбассу состоится 26 августа.

Украинский представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что проведет его новоназначенный специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ, финский дипломат Микко Киннунен. Он также добавил, что "глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске".

Из-за пандемии коронавируса переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на востоке Украины проходят в режиме видеоконференции.

В апреле глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Минска в Польшу по окончанию карантина из-за COVID-19. Он отметил, что продолжать переговоры ТКГ в Белоруссии "нельзя ни в коем случае", потому что "она устами Лукашенко говорит очень некрасивые (...) вещи в отношении Украины". "Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить", - добавил Кравчук.

В ответ в Донецке и Луганске заявили, что изменение площадки для переговоров по Донбассу невозможно без согласия самопровозглашенных республик Донбасса. Президент Белоруссии назвал предложение Кравчука "чисто политической вакханалией".