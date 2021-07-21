США после соглашения с ФРГ не исключили санкций по "Северному потоку 2"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Администрация США, в соответствии с действующим законодательством, продолжит рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом "Северный поток 2", заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"В соответствии с действующими законами, мы продолжим поиск объектов, которые могут участвовать в деятельности, за которую полагается ввести санкции", - сказала она журналистам на брифинге.

Псаки заверила, что эта позиция Белого дома остается без изменений. Она пояснила, что цель США - "снизить геополитическое воздействие" российского газопровода.

Ранее в среду стало известно, что США и ФРГ достигли договоренности по теме "Северного потока 2". Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа. ФРГ обязуется предпринимать ответные действия в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на страны.