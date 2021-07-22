ФРГ намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ намерены развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной и выделят для этого $70 млн, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по теме "Северного потока 2".

"ФРГ продолжит развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной, в особенности в сфере возобновляемых энергоресурсов, эффективности использования энергии. Речь также пойдет о поддержке инициатив по уходу от использования угля", - отмечается в документе.

Германия, среди прочего "назначит спецпосланника, в распоряжении которого будет фонд в $70 млн".

Кроме того, ФРГ обязуется помогать обеспечивать энергетическую безопасность Украины. Берлин будет оказывать техническую поддержку интеграции Украины в Европейскую систему электроснабжения, поддержит процесс реформ украинского энергетического сектора, поможет в определении возможностей по модернизации систем газоснабжения.

Также власти ФРГ в рамках соглашения с США взяли на себя обязательство в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком 2". Третий энергетический пакет предусматривает либерализацию газового и электрического рынков ЕС.

"Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорится в заявлении, в котором описываются договоренности сторон.

"ФРГ подчеркивает, что будет соблюдать "букву и дух" Третьего энергетического пакета в том, что касается части "Северного потока" под юрисдикцией Берлина. Это касается анбандлинга и доступа третьих сторон", - говорится в нем.

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении указываются основные положения этих договоренностей. Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа.

ФРГ обязуется создать "зеленый" фонд для энергетического перехода Украины, назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, и предпринимать ответные действия в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на страны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США, в соответствии с действующим законодательством, продолжит рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом "Северный поток 2" даже после сделки с Германией.