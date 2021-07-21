Украина запросила консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в твиттере.

Кроме того, на сайте украинского МИДа опубликовано совместное заявление Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау. В нем говорится, что власти Польши и Украины намерены продолжать совместные попытки противостоянию реализации проекта "Северный поток 2".

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока 2", пока не будут найдены решения кризиса в сфере безопасности, который был спровоцирован этим проектом", - говорится в заявлении.

Также Варшава и Киев намерены работать над "снижением рисков для мира и энергетической безопасности".

Обе страны считают, что в настоящее время кризис с "Северным потоком 2" усугубился из-за прекращения попыток остановить запуск газопровода. По мнению Варшавы и Киева, это решение "создало военные, политические угрозы и угрозы в сфере энергетики для Украины и Центральной Европы" и усилило возможности России "по дестабилизации ситуации в сфере безопасности в Европе".

"Мы призываем США и ФРГ нужным образом отреагировать на этот кризис в сфере безопасности в нашем регионе. Этот кризис выгоден только России", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в среду стало известно, что США и ФРГ достигли договоренности по теме "Северного потока 2". Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа. ФРГ обязуется предпринимать ответные действия в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.