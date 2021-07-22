Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 192 млн

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 192 005 075, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число погибших из-за связанных с коронавирусом заболеваний достигло 4 127 062 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 226806 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 609 862.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 257 720, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 418 987.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 473 954 заболевших, умерло 545 604 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 531,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 879 человек, в Индии - 231, Бразилии - 2 548.