До двух третей населения Индии могло переболеть COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Исследование образцов крови, взятых у жителей Индии, показало, что чуть более чем две трети населения страны, предположительно, переболели COVID-19, сообщают в среду западные СМИ.

Так, анализ, проведенный в июне и июле Индийским советом по медицинским исследованиям образцов у 29 тыс. человек, показал наличие соответствующих антител в 67,6% проб. СМИ отмечают, что такие результаты демонстрируют последствия волны COVID-19, охватившей страну в апреле - мае: тогда сообщалось о выявляемых за сутки порядка 400 тыс. случаев болезни и 4 тыс. летальных исходах среди инфицированных.

Между тем, напоминают СМИ, аналогичное исследование за декабрь 2020 - январь 2021 года демонстрировало наличие антител менее чем в 25% проб. При том тесты учитывали заражения и другими коронавирусами, а не только тем, что вызывает COVID-19.

Глава Индийского совета Балрам Бхаргава заявил, что нынешнее исследование дает "проблеск надежды". "Но места для самоуспокоения нет. Мы должны продолжать вести себя адекватным образом в отношении COVID-19", - предупредил он.

По данным СМИ, лишь 13% участников исследования прошли полную вакцинацию. В то же время в целом в Индии полностью вакцинированы только 8% взрослого населения, что вызывает опасения насчет возникновения новых волн коронавируса в случае ослабления ограничений.

Индия, где зафиксированы более 418 тыс. смертей среди инфицированных COVID-19, занимает третье место в мире по количеству летальных исходов - после США и Бразилии. Всего в стране с населением свыше 1,3 млрд человек диагностировали более 31,2 млн случаев болезни.

Однако ранее на этой неделе Центр глобального развития обнародовал доклад, согласно которому реальное число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в Индии в десятки раз превышает официальные данные и может составлять около 5 млн.