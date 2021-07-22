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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
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В Южной Корее отмечен максимальный за пандемию прирост случаев COVID

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее зафиксировали рекордный за время пандемии COVID-19 суточный прирост случаев коронавируса - более 1,8 тысячи заражений, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные корейского Агентства по контролю и предотвращению заболеваний.

Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране диагностировали 1 842 случая COVID-19. Днем ранее этот показатель составил 1 748 случаев.

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"Рёнхап" отмечает, что с 7 июля суточный прирост заражений коронавирусом начал превышать отметку в тысячу. Основной причиной является ускорение темпов распространения COVID-19, в том числе более заразного штамма "дельта", в Сеуле. Отмечается, что за последнюю неделю распространение "дельты" стало преобладать.

Кроме того, в стране за сутки зарегистрировали три случая смерти среди инфицированных.

Всего за время пандемии в Южной Корее выявили боле 184 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 2 тыс. заразившихся скончались.

На прошлой неделе в сеульском столичном регионе ужесточили меры по сдерживанию коронавируса, в частности запретили собрания более двух человек после 18:00. Кроме того, ввели запрет на работу ресторанов и кафе после 22:00, закрыли ночные клубы и бары.

коронавирус Южная Корея

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