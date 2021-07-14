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Кремль заявил, что политика Киева противоречит ожиданиям украинцев

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Украины в реальности проводят политику, которая противоречит ожиданиями граждан этой страны, об этом говорил президент РФ Владимир Путин в своей статье, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с Песковым в среду журналисты напомнили о вышедшей недавно статье Путина об историческом единстве русского и украинского народов и комментариях главы российского государства в связи с этой публикацией. В частности, был упомянут тезис Путина о том, что сегодняшние власти Украины "говорят не о народе, а о том выборе, который сделали сами". Пескова спросили, почему российский президент "расписывается за выбор украинского народа".

В РоссииПутин заявил, что адресовал свою статью как жителям РФ, так и УкраиныПутин заявил, что адресовал свою статью как жителям РФ, так и УкраиныЧитать подробнее

"Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, обещаниями, ориентировками, далее, в реальности проводится совсем другая линия", - сказал Песков.

Он также напомнил о тезисе Путина о том, что Украина "фактически отдана по многим аспектам в управление внешним силам".

"Это действительно так. Мы видим как извне, фактически, назначаются судьи на Украине и так далее. Что это, если не внешнее управление. Вот именно об этом говорил президент. А выбор украинского народа - это выбор украинского народа. Украинский народ голосует за политиков, которые идут на выборы с определенными лозунгами, обещаниями. Об этом тоже говорил президент в своей статье", - отметил Песков.

Он также ответил на вопрос о возможных дальнейших практических шагах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

"Практические шаги - эта та самая работа, которая ведется в рамках "нормандской четвертки" на разных уровнях: это и контакты по линии политсоветников, это и контакты по линии министров иностранных дел, это и контакты на высшем уровне", - сказал Песков.

"Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей. Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, Минские договоренности не выполняются, комплекс мер тоже не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, которое произошло", - отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что реализация Минского комплекса мер является самой действенной мерой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Владимир Путин Дмитрий Песков Украина

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