В МИД Литвы сочли ошибкой соглашение США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток 2", однако утверждает, что у стран Запада еще есть рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от находящегося в стадии завершения проекта.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить", - сказал Ландсбергис в четверг журналистам в Вильнюсе, комментируя соглашение по "Северному потоку 2".

"Вижу возможность исправить эту ошибку, (...) если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода можно было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины", - добавил он.

По словам главы МИД, новый газопровод - "огромная победа" для российского президента Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально позитивно. Если это не будет сделано, то это будет поражением (...) прежде всего тех государств, которые договорились об этом Nord Stream 2", - сказал Ландсбергис.

В соглашении США и Германии предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза (ЕС) для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить на срок до десяти лет договор о транзите газа, который должен истечь в конце 2024 года.

Как сказал Ландсбергис, это показывает, что Германия берет на себя ответственность в этом процессе, однако для России договоры могут не значить ничего.

"Мы знаем, сколько договоров Россия не выполняет уже сейчас. Тот же нефтепровод "Дружба" в Литву "испортился" и все. Точно так же "испортится" какой-нибудь газопровод на Украину", - сказал министр.

По словам Ландсбергиса, из-за поведения Запада во время строительства Nord Stream 2 доверие Украины к стратегическим партнерам снизится.

Он сказал, что у Украины были ожидания интегрироваться в Запад, особенно получить план действий по членству в НАТО, который ей был обещан 13 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте.

"Вместо плана по членству они получают Nord Stream 2. Я бы сказал, так себе обмен", - отметил глава литовского внешнеполитического ведомства.

Прокладку Nord Stream 2 намечено завершить в течение лета этого года.

О достижении соглашения между США и Германией по вопросу "Северного потока 2" стало известно накануне, 21 июля.