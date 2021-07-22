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Меркель признала, что договор по "Северному потоку 2" не устраняет всех разногласий

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Соглашение ФРГ и США по проекту газопровода "Северный поток 2" не отменяет все разногласия между сторонами по этой проблеме, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия (между сторонами - ИФ). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера", - сказала она на пресс-конференции.

Она также назвала соглашение "хорошим шагом" для обеих сторон.

При этом она напомнила о важности для Берлина, чтобы Украина оставалась транзитной страной для транспортировки газа.

Кроме этого, она вновь озвучила надежды ФРГ, что РФ не будет использовать этот проект в качестве "оружия".

Накануне США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Ангела Меркель Северный поток 2 РФ Германия

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