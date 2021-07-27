Кремль без понимания встретил заявления Варшавы по "Северному потоку 2"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле без понимания встретили заявления официальных лиц Польши о том, что Варшава остается главным противником реализации проекта "Северный поток 2".

О подобных заявлениях, прозвучавших из МИД и из уст главы польского государства, журналисты напомнили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в ходе общения с ним во вторник. Был задан вопрос, насколько в Кремле опасаются противодействия Варшавы завершению проекта.

"Нужно понимать, почему Польша так (заявила). Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения в Польше к такому важному и полезному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет обязательно существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. И конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", - сказал Песков.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока 2" планируется завершить в августе. Магистраль должна заработать в этом году, заявлял исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.