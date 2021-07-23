Глава ЦРУ предположил, что источник COVID-19 может остаться неизвестным

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мир может так и не узнать о причинах появления нового типа коронавируса COVID-19, считает глава ЦРУ Уильям Бернс.

"Это возможно, как и многое другое, о чем мы никогда не сможем прийти к окончательному суждению, но не из-за отсутствия тщательной работы или усилий по этому вопросу. Мы попытаемся раскрыть как можно больше о том, что произошло", - заявил Бернс в интервью радио NPR.

Он пообещал, что ЦРУ продолжат делать все возможное, чтобы собрать информацию об истоках COVID-19 и "предоставить наилучшие ответы".

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус попал туда и как начал распространяться среди людей.

Ранее эксперты назвали "крайне маловероятной" версию об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19. Эту гипотезу озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако настаивает на внимательном поиске причин пандемии.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявляла, что у администрации президента Джо Байдена по-прежнему есть "серьезные вопросы, касающиеся начала пандемии COVID-19, включая ее происхождение в КНР".

Заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь 2 июля заявил, что Пекин не согласен с предложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) планом, предусматривающим второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. По его словам, это предложение содержит "формулировки, которые не уважают науку".

Отказ Пекина от плана ВОЗ в Вашингтоне расценивают как опасный и безответственный поступок, заявила в четверг представитель Белого дома Дженнифер Псаки.