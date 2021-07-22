Мать 7 детей, бродяжничавших в Рузе, могут лишить родительских прав

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Женщину, детям которой пришлось бродяжничать в Рузе, могут лишить родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

"Комиссия по делам несовершеннолетних другого региона 19 июля направила в опеку Москвы (по месту официальной регистрации матери) ходатайство об инициировании дела о лишении ее родительских прав", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации департамента, с 2018 года семья проживала в другом регионе. За это время в отношении матери трижды составлялись административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей: не были созданы нормальные условия для жизни и развития детей, женщина злоупотребляла алкоголем, дети целыми днями находились на улице без присмотра, нерегулярно ели, стирали одежду в реке.

Как поясняет пресс-служба, семье женщины оказывалась социальная помощь как находящейся в трудной жизненной ситуации, она не выполняла родительские функции в полной мере: дети прогуливали школу, двое из них не были записаны ни в какие образовательные учреждения, они были предоставлены сами себе. Также у детей не было собственных спальных мест.

"Кроме того, семья была малообеспеченной и имела стесненные условия проживания. Вопрос дальнейшего жизнеустройства детей будет решаться в ближайшее время", - подчёркивается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о детях, которые живут в шалашах и сараях в подмосковной Рузе без еды и одежды.

По данному факту Мособлпрокуратура провела проверку информации, материалы направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Также проверку начал Следственный комитет.

"Установлено, что мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в городе Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра", - говорится в сообщении Мособлпрокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что в настоящее время дети находятся в медучреждении в Москве.

В свою очередь в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области сообщили, что женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю в июне.

"Детям от 6 до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно по заявлению мамы помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы. Их дальнейшей судьбой будут заниматься столичные органы опеки и попечительства", - цитирует слова подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой пресс-служба.