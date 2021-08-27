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Суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии по иску Минюста страны ликвидировал ОО "Белорусская ассоциация журналистов", сообщил телеграм-канал БАЖ.

В решении Верховного суда сказано, что доводы представителя ассоциации несущественны и он "неправильно понимает закон".

Минюст 21 июля подал в Верховный суд иск о ликвидации БАЖ "в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства".

Министерство объяснило, что вынесло письменное предупреждение БАЖ о нарушении законодательства об общественных объединениях, а в ассоциации на это ответили, что признают нарушения и необходимость их устранить, но не устранили в срок.

После подачи иска в БАЖ выразили категорическое несогласие с претензиями Минюста.

В июле в офисе ассоциации прошел обыск. "У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - сказали в ассоциации.

Проверка организации Минюстом началась в июне.

14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ Белоруссии. Следственный комитет объяснил это причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

БАЖ действует в стране с осени 1995 года, ассоциация объединяет более 1300 работников медиасферы. Организация признана международным профессиональным сообществом.

Белорусская ассоциация журналистов БАЖ Верховный суд Минюст Белоруссия

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