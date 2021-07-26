Командующий войсками ЦВО посетил Таджикистан

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на фоне обострения обстановки в Афганистане посетил Таджикистан и побывал на одном из российских военных объектов.

"Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин посетил оптико-электронный комплекс "Окно" Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, расположенный в горах Санглок в Таджикистане", - сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

Отмечается, что Лапин ознакомился с особенностью российского объекта, несения боевого дежурства по контролю космического пространства и посетил военный городок, расположенный в городе Нурек в Таджикистане.

Кроме того, он поздравил личный состав комплекса с 41-годовщиной со дня образования воинской части. "Итоги работы показали: боевое дежурство и уровень профессиональной подготовленности личного состава отвечают современным требованиям. В день празднования желаю всему личному составу части прежде всего крепкого здоровья и успехов в боевом дежурстве", - сказал Лапин, слова которого приводятся в пресс-релизе пресс-службы округа.

Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов "Окно" расположен на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря в горах Санглок и предназначен для обнаружения и классификации космических объектов на высотах до 50 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо обсудили ходе переговоров по телефону совместные меры по нейтрализации угроз из-за обострения ситуации в Афганистане.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

21 июля стало известно о решении российских военных усилить военную базу в Таджикистане новой бронетехникой.

"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты БМП-2, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Как сообщал "Интерфакс", с 5 по 10 августа у границы с Афганистаном - в Хатлонской области Таджикистана - пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана.

В ходе учения военные, по данным командующего ЦВО, отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства. Основу российского контингента на учении составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

С 30 июля по 10 августа проведут совместные учения Россия и Узбекистан. "Будет задействовано звено штурмовиков Су-25СМ. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном", - сообщал Центральный военный округ.

Ранее сообщалось, что в совместном учении военнослужащих РФ и Узбекистана на полигоне "Термез" примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил России и Узбекистана, также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиация.

По словам российских военных, в учениях на полигоне "Термез" примут участие штурмовые самолеты с российской авиабазы "Кант" в Киргизии.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.