На Кубе обновлен максимум по количеству случаев заражения COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы выявили за сутки 7 784 случая заражения коронавирусом COVID-19, что стало новым антирекордом для этой страны, сообщает в пятницу агентство EFE.

Кроме того, врачи зафиксировали смерть 66 пациентов от последствий заражения.

Прежний наиболее высокий показатель по количеству заражений на Кубе был зафиксирован днем ранее - в четверг.

На Кубе за все время пандемии выявили более 316 случаев заражения COVID-19, более 2,2 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции.

Ранее в июле поступали сообщения СМИ о масштабных акциях протеста на Кубе. Отмечалось, что одной из причин недовольства властями была как раз неэффективная, по мнению демонстрантов, стратегия властей по борьбе против COVID-19.