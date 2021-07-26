Почти половину жителей ФРГ полностью привили от коронавируса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Около половины граждан Германии получили по две прививки от коронавируса COVID-19, сообщил в понедельник глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"41,1 млн (49,4%) граждан Германии получили полную защиту посредством вакцины, 50,6 млн (60,9%) получили минимум одну прививку", - сообщил министр в понедельник в твиттере.

По его словам, среди граждан в возрасте от 12 до 17 лет привиты на настоящий момент более 800 тыс. человек (18,4% немцев из этой возрастной категории).