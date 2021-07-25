Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 25 июляЗаразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 193 730 907+565 285

В ФРГ рассмотрят возможность введения ограничений для непривитых

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Хельге Браун заявил, что в стране могут ввести ограничения для непривитых от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Хроника коронавируса. Июль.

По словам Брауна, такие меры будут приняты при увеличении числа зараженных в ближайшие месяцы. При этом он указал, что не ожидает введения нового локдауна.

Браун отметил, что непривитым могут запретить посещать рестораны, кинотеатры и стадионы. Чиновник указал на важность вакцинации и добавил, что у привитых людей будет больше свобод. Браун считает, что такая политика законна, так как государство ответственно за защиту здоровья своих граждан.

Ранее Браун заявлял о необходимости срочных действий для подавления распространения "дельта"-варианта коронавируса в Германии.

При этом Меркель говорила, что в ФРГ не рассматривают возможность введения обязательной вакцинации граждан от коронавируса. Она отмечала, что вместо этого немецкое правительство продолжит придерживаться изначальной стратегии - рекламировать пользу от вакцины против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 25 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Германия коронавирус Хельге Браун

Новости по теме

Типы аккаунтов

Новости

Ливень спровоцировал подтопления в Лондоне

Ливень спровоцировал подтопления в Лондоне

Вертолет НАСА совершил десятый полет на Марсе на рекордной высоте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июля

Пандемия коронавируса

Турецкий инфекционист призвал ужесточить требования к туристам из РФ

Турецкий инфекционист призвал ужесточить требования к туристам из РФ
Пандемия коронавируса

Сенат Франции смягчил закон о санитарных пропусках на фоне протестов

Столкновения противников COVID-мер с полицией начались в Париже и Лионе

Столкновения противников COVID-мер с полицией начались в Париже и Лионе

Во Франции люди вышли на акции против ограничений в связи с COVID-19

Минобороны РФ направило на Кубу два самолета с гумпомощью

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 24 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');