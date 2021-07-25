В ФРГ рассмотрят возможность введения ограничений для непривитых

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Хельге Браун заявил, что в стране могут ввести ограничения для непривитых от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Брауна, такие меры будут приняты при увеличении числа зараженных в ближайшие месяцы. При этом он указал, что не ожидает введения нового локдауна.

Браун отметил, что непривитым могут запретить посещать рестораны, кинотеатры и стадионы. Чиновник указал на важность вакцинации и добавил, что у привитых людей будет больше свобод. Браун считает, что такая политика законна, так как государство ответственно за защиту здоровья своих граждан.

Ранее Браун заявлял о необходимости срочных действий для подавления распространения "дельта"-варианта коронавируса в Германии.

При этом Меркель говорила, что в ФРГ не рассматривают возможность введения обязательной вакцинации граждан от коронавируса. Она отмечала, что вместо этого немецкое правительство продолжит придерживаться изначальной стратегии - рекламировать пользу от вакцины против COVID-19.