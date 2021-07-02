Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 641 391+439 021

В ФРГ посоветовали после AstraZeneca ставить вторую дозу на основе мРНК

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Постоянная прививочная комиссия ФРГ в очередной раз изменила рекомендации в отношении вакцины Vaxzevria от коронавируса производства компании AstraZeneca: теперь после первой вакцинации этим препаратом рекомендуется ставить вторую прививку вакциной на основе мРНК.

Разрешенными в ЕС вакцинами от коронавируса на основе мРНК являются препараты BioNtech/Pfizer и Moderna, вакцина AstraZeneca – векторная.

Комиссия "рекомендует гражданам, которые получили первую дозу вакцины Vaxzevria, независимо от возраста ставить вторую прививку с перерывом менее в 4 недели вакциной mRNA", - говорится в заявлении, размещенном на сайте комиссии.

Отмечается, что рекомендация связана с быстрым распространением заразного "дельта" -варианта коронавируса в Германии.

Германия AstraZeneca Pfizer Moderna коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 2 июля

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Рост ядерного арсенала КНР вызвал беспокойство США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Генеральный прокурор США ввел мораторий на смертную казнь

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Палата представителей США одобрила масштабный план по модернизации инфраструктуры

Госдеп США осудил приговор последователям "Свидетелей Иеговы" в России

Госдеп США осудил приговор последователям "Свидетелей Иеговы" в России

США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');