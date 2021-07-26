Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими в Овальном кабинете Белого дома 26 июля 2021 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года.

"К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - заявил Байден в Овальном кабинете.

"Наша роль в Ираке будет состоять в продолжении подготовки (иракских военных - ИФ), содействии и помощи в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)", - указал американский президент.

Соответствующее решение стороны достигли в ходе переговоров в Белом доме.

Ранее в июле премьер аль-Кадими заявил, что иракские войска более не нуждаются в боевом содействии со стороны американской армии на территории страны, в связи с чем, он намеревался обсудить вывод контингента США с представителями администрации Белого дома. Аль-Кадими подчеркнул, что иракские войска сами готовы вести борьбу с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и берут за это ответственность. Однако, по его словам, иракским военным все еще требуется помощь в подготовке и содействии по линии разведки от остающихся в Ираке американских солдат.

На территории Ирака находятся около 3,5 тыс. иностранных военных, из которых 2,5 тыс. - военнослужащие из США. Они с 2014 года находятся в Ираке, где оказывают помощь в борьбе с боевиками группировки ИГ (запрещена в России).