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В Госдуме сообщили, что вывод военных США из Ирака не изменит численность российской группировки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вывод военного контингента США из Ирака не повлияет на численность российской группировки в Сирии, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Ожидаемое окончание военной миссии США в Ираке, на мой взгляд, не повод увеличивать российский контингент в Сирии. У нас достаточно сил и средств, которые там находятся, с учётом возможного усиления террористической направленности", - сказал Швыткин "Интерфаксу" в понедельник.

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В целом он считает, что последствия вывода контингента американских войск из Ирака труднопредсказуемы.

"Зачастую у руководства США слова расходятся с делами. Например, говорили о выводе войск из Сирии, тем не менее воинский контингент продолжает там действовать и является в некотором образе пособником террористов. Предсказать влияние этого решения на ближневосточный регион сложно", - сказал Швыткин.

Ранее в понедельник президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил о завершении американской боевой миссии на иракской территории к концу 2021 года.

"К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - цитирует корреспондент CBS News Radio Стивен Портной слова Байдена.

Как сообщают американские СМИ, Байден уточнил, что роль США в Ираке будет состоять в продолжении подготовки иракских военных и оказания помощи в борьбе с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Соответствующее решение стороны достигли в ходе переговоров в Белом доме.

Госдума США Ирак

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