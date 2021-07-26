США меняют характер военной миссии в Ираке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Роль контингента США в Ираке меняется, американские военные будут уделять больше времени подготовке персонала и консультациям, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Настоящее заявление, которое будет сегодня, настоящая новость сегодня будет заключаться в изменении (характера - ИФ) миссии, и число военных будет в перспективе определяться тем, что нужно для этой иной миссии", - сказала она на брифинге.

"Речь идет скорее о том, чтобы иметь больше возможностей с тренировками, консультированием, чем у нас было за последние несколько лет", - пояснила Псаки.

Она напомнила, что США и Ирак продолжают стратегический диалог, и если при его запуске американский контингент насчитывал 9 тыс. человек, то теперь его численность составляет примерно 2,5 тыс.

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщало со ссылкой на неназванных официальных лиц США, что американский президент Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими по итогам переговоров в Вашингтоне в понедельник намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.

Ожидается, что после завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных. Также в стране останутся военные советники США.

Ранее в июле премьер аль-Кадими заявил, что иракские войска более не нуждаются в боевом содействии со стороны американской армии на территории страны, в связи с чем он намерен обсудить вывод контингента США с представителями администрации Белого дома.