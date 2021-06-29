Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:14Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Палата представителей США отменила разрешения на ведение боевых действий на Ближнем Востоке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за то, чтобы отменить разрешения, выданные американским администрациям в 1957 и 1991 годах на применение военной силы на Ближнем Востоке, передает издание The Hill.

Голосование увенчалось успехом при 366 голосах "за" и 46 "против", причем противниками инициативы выступили исключительно республиканцы.

The Hill уточняет, что "Разрешение на использование военной силы" (Authorization for the use of military force, AUMF) от 1991 года предваряло участие США в войне в Персидском заливе 1990 - 1991 годов. В свою очередь AUMF 1957 году давал администрации право на широкомасштабные действия на Ближнем Востоке против "вооруженной агрессии от любой страны, контролируемой международным коммунизмом".

В миреСША атаковали объекты проиранских сил на границе Ирака и СирииСША атаковали объекты проиранских сил на границе Ирака и СирииЧитать подробнее

Издание указывает, что эти шаги направлены на то, чтобы не позволить исполнительной власти США злоупотреблять полномочиями, дарованными AUMF, и применять их, когда обстоятельства, вызвавшие принятие разрешения, утратили силу. Кроме того, двумя неделям ранее Палата представителей также отозвала AUMF 2002 года, за которым последовало вторжение США в Ирак в 2003 году.

Нынешнее голосование прошло на фоне недавних ударов ВС США, которые были приведены по приказу президента США Джо Байдена против проиранских группировок на границе Ирака и Сирии. Однако, отмечает The Hill, Байден не ссылался на AUMF ни в связи с этими ударами в минувшее воскресенье, ни в связи с аналогичными действиями США в феврале этого года.

Ожидается, что в июле Сенат США рассмотрит отмену AUMF 1991 и 2002 годов. Для вступления в силу эти меры должны быть одобрены Сенатом, а затем переданы на подпись Байдену.

США Ближний Восток

Новости по теме

Новости

США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair

США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair

Что произошло за день: вторник, 29 июня

Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата

Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата
Пандемия коронавируса

В Турции "индийский" штамм COVID-19 распространился в 26 провинциях

Бельгия выдала РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году

Бельгия выдала РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году

В ЕС в ближайшие месяцы будут готовить новые санкции против РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 29 июня

В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков

В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник

США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ

США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');