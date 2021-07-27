США сохранят ограничения на въезд в страну из-за COVID-19
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, заявили в Белом доме. Об этом сообщает BBC News.
Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением дельта-штамма.
Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие ограничения на поездки на данный момент".
Въезд в США запрещен большинству неамериканских граждан, которые в течение последних 14 дней находились в Соединенном Королевстве, 26 странах Шенгенской зоны в Европе, Ирландии, Китае, Бразилии, Индии, Иране и Южной Африке.
На прошлой неделе Канада объявила, что вакцинированным американцам будет разрешено посещать страну с 9 августа. Несмотря на это, США заявили, что будут держать свои границы закрытыми для соседей из Канады и Мексики по крайней мере до 21 августа.
Темпы вакцинации в США замедлились с весны. Американские чиновники говорят, что почти все новые случаи появляются у тех, кто не привит, и начали называть COVID-19 "пандемией непривитых".