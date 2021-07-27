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США сохранят ограничения на въезд в страну из-за COVID-19

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, заявили в Белом доме. Об этом сообщает BBC News.

Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением дельта-штамма.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие ограничения на поездки на данный момент".

Въезд в США запрещен большинству неамериканских граждан, которые в течение последних 14 дней находились в Соединенном Королевстве, 26 странах Шенгенской зоны в Европе, Ирландии, Китае, Бразилии, Индии, Иране и Южной Африке.

На прошлой неделе Канада объявила, что вакцинированным американцам будет разрешено посещать страну с 9 августа. Несмотря на это, США заявили, что будут держать свои границы закрытыми для соседей из Канады и Мексики по крайней мере до 21 августа.

Темпы вакцинации в США замедлились с весны. Американские чиновники говорят, что почти все новые случаи появляются у тех, кто не привит, и начали называть COVID-19 "пандемией непривитых".

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США COVID-19 Коронавирус Белый дом Джен Псаки

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